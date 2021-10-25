Недвижимость под арестом: как проверить и снять арест с имущества

Любые операции с недвижимостью: купля/продажа, дарение, переоформление и пр. — требуют проверки, не наложен судебный арест на объект. Поскольку арест является ограничением собственника в праве распоряжаться и пользоваться своим имуществом. Что сделает сделку недействительной, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

Как снять арест согласно законным процедурам и вернуть возможность свободного распоряжения недвижимым имуществом рассказали специалисты Координационного центра оказания правой помощи.

Кто и как может снять арест с недвижимости

Арест с имущества может снять сам исполнитель в следующих случаях:

в случае окончания исполнительного производства;

если будут выявлены нарушения в процедуре наложения ареста;

если установлена нецелесообразность или невозможность реализовать арестованное имущество.

Другие основания для отмены ареста имущества

Существуют другие, определенные Законом Украины "Об исполнительном производстве", основания для отмены ареста. К ним относятся:

Получение исполнителем документального подтверждения, что счет должника имеет специальный режим использования или взыскание таких средств запрещено законом.

Поступление на счет государственной исполнительной службы или частного исполнителя суммы средств, взысканных с должника, необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей: исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов.

Получение исполнителем документов, подтверждающих полный расчет за приобретенное имущество на электронных торгах.

Наличие письменного заключения эксперта, субъекта оценочной деятельности – субъекта хозяйствования о невозможности или нецелесообразности реализации арестованного имущества в связи со значительной степенью его износа или повреждения.

Отсутствие в срок до 10 рабочих дней со дня получения уведомления, письменного заявления взыскателя о его желании оставить за собой нереализованное имущество.

Получение исполнителем судебного решения об отмене мер обеспечения иска.

Погашения задолженности по уплате периодических платежей, если исполнение решения может быть обеспечено иным способом, чем взыскание имущества должника.

Получение исполнителем документального подтверждения наличия на одном или нескольких счетах должника средств, достаточных для обеспечения иска.

Во всех остальных случаях арест может быть снят по решению суда.

Алгоритм действий для обжалования ареста имущества

Если вы только что узнали, что на ваше имущество наложен арест, необходимо получить выписку из Единого реестра запрета отчуждения недвижимого имущества. В нем должно быть указано, на основании какого документа наложен арест. Получить такую выписку можно он-лайн, либо обратившись к нотариусу.

Если вы не согласны с действиями исполнителя по наложению ареста на ваше имущество, вы имеете право обратиться к высшему руководству Государственной исполнительной службы с жалобой на решения исполнителя о незаконности наложения ареста на имущество. В заявлении следует обосновать неправомерность ареста или указать о наличии законных оснований для его снятия. Обязательно добавить подтверждающие документы. Исполнитель может снять наложенный арест, или отказать, указав причины в письменном ответе на обращение.

В случае получения отказа в удовлетворении жалобы на решение или неполучении ответа, нужно обратиться с исковым заявлением в суд.

К исковому заявлению необходимо приложить:

квитанцию об уплате судебного сбора в размере 0,4 прожиточного минимума на одного трудоспособного человека (по состоянию на 01.10.2021 года это 908 грн.);

копию паспорта и идентификационного кода;

копию документов в подтверждение обстоятельств наложения ареста на имущество;

доказательства обращения в исполнительную службу;

копии документов о наличии оснований для снятия ареста с недвижимости.

Также добавляют другие документы, обосновывающие право снятия ареста или подтверждают совершение действий исполнителя с нарушением закона.

После вынесения решения суда о снятии ареста с имущества и вступления его в законную силу, арест снимается согласно постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда ему стало известно о таких обстоятельствах. После этого из Единого реестра должников и реестра обременений исключаются сведения о должнике.