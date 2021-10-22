В Киеве отменят три городские электрички: названа дата
В Киеве 23 октября отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Как отметили в Киевпасстрансе, 23 октября отменяются следующие электрички:
- 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
- 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
- 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).
Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. О возобновлении движения электричек в Киевпасстрансе пообещали сообщить отдельно.
Организация принесла извинения пассажирам за временные трудности.