В Киеве отменят три городские электрички: названа дата

В Киеве 23 октября отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как отметили в Киевпасстрансе, 23 октября отменяются следующие электрички:

7304 (Киев - Волынский - Дарница);

7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);

7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

Решение по отмене рейсов принято по техническим причинам. О возобновлении движения электричек в Киевпасстрансе пообещали сообщить отдельно.

Организация принесла извинения пассажирам за временные трудности.