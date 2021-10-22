Зеленский определился с кандидатурой на пост министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего руководителя ведомства Андрея Тарана, сообщает Интерфакс-Украина.

"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам.

На уточняющий вопрос, может ли народный депутат Ирина Верещук возглавить Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, глава фракции "Слуга народа" прямо не ответил, но сказал:

"Мы за равенство всех граждан".