Зеленский определился с кандидатурой на пост министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны в случае отставки действующего руководителя ведомства Андрея Тарана, сообщает Интерфакс-Украина.
"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам.
На уточняющий вопрос, может ли народный депутат Ирина Верещук возглавить Минобороны в случае отставки Андрея Тарана, глава фракции "Слуга народа" прямо не ответил, но сказал:
"Мы за равенство всех граждан".
Кроме того, он добавил, что вопрос по поводу отставки Тарана может быть рассмотрен "
на протяжении двух-трех недель".