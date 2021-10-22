Резкое похолодание и дожди: погода на выходных 23-24 октября

На выходных 23-24 октября то непродолжительное, но при этом резкое, потепление, накрывшее Украину в последние дни недели, начнет сначала постепенно, а после резко удаляться. Если в субботу погода﻿ в большинстве регионов еще не особо ощутимо поменяется, то в воскресенье уже страну накроет довольно значительное похолодание.

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Итак, в субботу, 23 октября, в северных, большинстве центральных и восточных областей, а также на Закарпатье ожидается незначительное снижение температуры до 12-16°С днем и от 4°С на севере и Закарпатье до 10°С в Днепропетровской области ночью. Во всех остальных западных, а также в Житомирской областях похолодает куда сильнее – до 10-13°С днем и 3-7°С ночью. На юге, а также в Донецкой области еще будет держаться тепло – там обещают 15-19°С днем и 9-12°С ночью. А вот в Крыму будет теплее всего – 19-21°С днем и 9-11°С ночью.

Дожди 23 октября ожидаются в Днепропетровской, во всех восточных, южных областях, а также в Крыму. На остальной территории будет все еще солнечно с небольшой облачностью. Также в половине регионов ожидается все еще довольно сильный ветер. В центре, на западе и на севере – около 14-29 км/час. На востоке, на юге и в Крыму – 7-18 км/час.

В воскресенье, 24 октября, в Украину придет резкое похолодание. В северных, большинстве западных и в Житомирской областях – до 4-7°С днем. В остальных центральных, а также в Закарпатской и Житомирской областях – до 6-10°С днем. Ночью во всех вышеперечисленных регионах ожидается около 1-4°С. В остальных восточных, а также во всех южных областях и в Крыму будет немного теплее – около 9-12°С днем и от 2°С до 8°С ночью.

Дожди 24 октября ожидаются только в Крыму. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Ветер остается довольно сильным. В южных, западных областях и в Крыму – около 11-22 км/час в среднем. В Одесской области и местами на полуострове возможны шквалы до 29 км/час. В центре и на севере ожидается ветер около 14-25 км/час. Наименее ветрено будет на востоке – там обещают 7-18 км/час.

23-24 октября в восточных, в большинстве западных, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 23 октября ожидается температура от 6 до 12°С, 24 октября от 3 до 8°С в течении дня, ветер около 14-25 км/час в оба дня и, возможно, небольшой дождь в воскресенье.