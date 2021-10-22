Мальта закрылась даже от привитых украинцев

Правительство Мальты 21 октября обновило перечень стран и добавило Украину в "темно-красный" список, что означает, что в страну не могут попасть даже привитые украинцы, сообщает Деловая столица.

Обновленный перечень стран опубликован на правительственном сайте Мальты.

Отметим, что при въезде на Мальту нужно заполнить dPLF форму, в которой должны быть указано страны, в которых человек находился последние 14 дней.

В августе этого года Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 и до сих пор позволяла въезд вакцинированным украинцам. Путешествие на Мальту с "темно-красных" стран (включая Украину) разрешено только в особых случаях.

Для начала нужно получить разрешение для путешествия на сайте travelauthorisation.gov.mt. После получения одобрения заполнить dPLF форму, сделать ПЦР-тест и после въезда на Мальту отбыть карантин 14 дней. Если лицо — не резидент Мальты, то карантин нужно отбыть в авторизованных гостиницах, с оплатой за каждую ночь проживания в размере 100 евро.