Данилов провел пресс-конференцию по итогам заседания СНБО (Обновлено)

В пятницу, 22 октября, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно прошло под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина.

Главным вопросом стало обсуждение состояния в энергетической отрасли государства и ситуация с коронавирусом. Об итогах рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции.

Данилов заявляет о возможной причастности олигархов к определенному саботажу энергобаланса Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", - сказал Данилов на брифинге.

Пандемия COVID-19

Алексей Данилов напомнил, что 23 октября в Украине был установлен очередной коронавирусный "рекорд" и предупредил, что пик еще впереди.

"Количество людей, которые будут умирать, может перевалить до тысячи в день", – предположил секретарь.

Коронавирус он назвал болезнью невакцинированных и заявил, что стране нужно выходить на 350-400 тысяч прививок в сутки. Сейчас это число вдвое меньше.

Данилов также рассказал, что больные штаммом "Дельта" требуют в четыре раза больше кислорода, чем те, кто заразился обычным штаммом.

Минздраву поручили составить такую программу вакцинации в максимально сжатые сроки. Также с понедельника все учебные заведения должны перейти на онлайн-обучение, кроме учащихся 1-4 классов.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там приято решение о том, чтобы, начиная с понедельника (25 октября) подавляющее большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, пошло на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, может быть, за исключением детей, которые обучаются там с 1 по 4 класс", - заявил Данилов.

Украина окажет помощь Молдове с газом по ее просьбе

"Мы приняли решение поручить Кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", – сказал Данилов.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", – пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и потом Молдова поставленный ресурс вернет. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдова объединены, и в Украины есть территории, которые запитываются газом из Молдовы.

Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по "специальным условиям"

"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год", - сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

Населению, ТКЭ и ряду других потребителей поставки газа будут обеспечены до конца отопительного сезона без права отключения

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предпринять меры по обеспечению бесперебойных поставок газа бытовым, а также ряду других потребителей.

"Кабинету министров в трехдневный срок поручено предпринять исчерпывающие меры относительно бесперебойного, без права отключения от газа бытовых потребителей, бюджетных, религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий"¸ – сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, запрет отключения указанных потребителей будет внедрен согласно ст.11 закона о рынке природного газа до завершения отопительного сезона 2021/22.