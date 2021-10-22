СМИ показали видео Саакашвили, где он рассказывает о похищении

Грузинский провластный телеканал «Имеди» опубликовал видео экс-президента Михаила Саакашвили, которое он якобы сам снял в фуре по пути из Украины в Грузию, сообщает InfoResist.

Политик на видео говорит, что его похитили, и он не знает спецслужбы какой страны стоят за этим. «Имеди» утверждает, что Саакашвили готовил инсценировку на случай, если попасть в Грузию не получится.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» прокомментировали скандальный сюжет.

Так, глава партии Ираклий Кобахидзе назвал Саакашвили «абсолютным фейком».

«Сам по себе этот сценарий может быть неинтересным. Интересно, что этот человек еще раз напомнил, что он из себя представляет. Первое, что он абсолютный фейк во всем – и в голодовке фейк, а в похищении фейк, и в приезде фейк… Кроме того, он еще раз напомнил, что у него психологические и психические проблемы», — сказал Кобахидзе.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Саакашвили во время записи видео был пьяным.

«Очевидно, что он не трезв. Он бредит, говорит, что его похищают какие-то спецслужбы. Представьте, в какой иллюзии живет этот человек… Если у человека не было таких иллюзий, как он мог не сделать элементарный расчет. Приехав таким образом, прокравшись как вор, он попал в тюрьму», — заявил Гарибашвили.

Между тем адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что появление видео с телефона политика в сюжете «Имеди» означает, что журналистам его передала прокуратура.

«И сейчас они вынесли такую информацию, вынос которой является преступлением, я не подтверждаю подлинность этого видео, но главное то, что мне вчера были переданы полные материалы относительно этого пересечения границы, согласно этим материалам, информация, извлеченная из телефонов Михеила Саакашвили не является открытой и приобщенной к делу, то есть получается, что прокуратура предоставила телекомпании «Имеди» материалы, которые не приобщены к материалам дела, однако, предоставление полученной с личного телефона Саакашвили информации телевидению является преступлением. Ни у кого не должно быть доступа к этому видео», — заявил Басилая.

По его словам, адвокаты экс-президента Грузии намерены обжаловать действия прокуратуры как в судах Грузии, так и Страсбурга.