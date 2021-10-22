Девушку, стрелявшую из арбалета в школе, поместили в психбольницу

Киевский районный суд Полтавы принудительно поместил в психиатрическую лечебницу девушку, устроившую в сентябре стрельбу из арбалета в местной школе, сообщает Новости-N.

Об этом идет речь в постановлении суда от 19 октября 2021 года.

Вместо содержания под стражей подозреваемой избрали меру пресечения в виде пребывания под надзором в психиатрической больнице.

В судебной психиатрической экспертизе поясняется, что у обвиняемой обнаружены симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Таким образом, суд признал, что девушка не осознавала свои действия в ходе совершения преступления.

Защита подозреваемой и законный представитель не возражали против изменения меры пресечения.

Подозрение в совершении преступления выдвинули по части 2 статьи 15 "Покушение на уголовное преступление" и пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более лиц".