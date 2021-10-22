В Европе бушует ураган, скорость ветра достигает 166 км/час

Ураган Ignatz накрыл Европу, сильный ветер ломает деревья и срывает крыши домов в Германии. Существует опасность торнадо, сообщает 420on.

Горная станция Фельдберг, расположенная на самом высоком пике в Баден-Вюртемберге самой высокой горе в Германии за пределами Альп, сообщает о резких порывах ветра, скорость которого достигает 166 километров в час. На данный момент большинство сообщений было получено полицией и пожарными в Гессене. Ветер уносил людей зонтики, садовую мебель, ломал деревья и ветки. О травмах пока не сообщается.

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В Берлине бушуют грозы, ветер там немного слабее и порывами достигает скорости до 80 км/ч. Однако Немецкая метеорологическая служба предупреждает, что ситуация может ухудшиться.