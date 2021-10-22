Американскую школьницу арестовали за карикатуру на одноклассника

10-летнюю девочку-инвалида арестовали после того, как она нарисовала карикатуру. На рисунке был изображен одноклассник, издевавшийся над ней, сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Инцидент произошел еще в 2020 году, но огласку получил только сейчас. Родители учащегося одной школ Гонолулу (Гавайи) пожаловались на чернокожую девочку за карикатуру на их сына и потребовали наказать.

За ребенком приехала полиция, ее арестовали. Матери ребенка не дали возможность увидеть девочку, прежде чем ту отвезли в отделение полиции.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) потребовал выплатить компенсацию в размере $500 тысяч за моральный ущерб, нанесенный девочке и ее матери. В организации считают, что из-за конфликта не стоило прибегать к столь серьезным мерам. ACLU подал жалобу против департамента образования, полиции и генерального прокурора штата Гавайи.