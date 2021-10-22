В работе monobank произошел сбой

22 октября при попытке воспользоваться картой monobank, на экранах смартфонов появлялось уведомление о техническом сбое, сообщает УНИАН.

Платежная система выдавала ошибку как при попытке совершить транзакцию онлайн-платежом, так и при попытке оплатить покупку в магазине при помощи карты.

На горячей линии monobank сказали, что в данный момент проблема полностью устранена.

Все платежи, которые были сорваны из-за неполадок в работе системы будут возвращены на банковские карты клиентов monobank.

Что стало причиной сбоя на данный момент не сообщается.