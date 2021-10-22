Ляшко назвал условия отмены карантинных ограничений
Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев, сообщает Деловая столица.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", — сказал Ляшко.
Министр считает, что теперешняя динамика вакцинации показывает: 70% украинцев будут вакцинированы.
"Далее будем убеждать и говорить", — добавил он.
После достижения показателя в 70% вакцинированных Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений.
"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", — добавил Ляшко.