Ляшко назвал условия отмены карантинных ограничений

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев, сообщает Деловая столица.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся" , — сказал Ляшко.

Министр считает, что теперешняя динамика вакцинации показывает: 70% украинцев будут вакцинированы.

"Далее будем убеждать и говорить" , — добавил он.

После достижения показателя в 70% вакцинированных Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений.