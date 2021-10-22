США и Британия предупредили о последствиях провала судебной реформы
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и Посол Великобритании Мелинда Симмонс объяснили, чем может грозить Украине не реализация судебной реформы, сообщает УНИАН.
Об этом они заявили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается верховенства права и судебной системы. Мы, безусловно, ожидаем, что Украине придется делать это для привлечения большего количества иностранных инвесторов. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность в судебной системе", - сказала Квин.
По ее словам, это важно для будущего Украины и реализации ее целей.
"Судебная реформа является главной, важнейшей из всех реформ, которые необходимо провести для того, чтобы Украина укрепилась, чтобы могла вести торговлю с другими странами, чтобы Украина реализовала свои евроатлантические устремления. Судебная реформа - это основа... Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я согласна с Кристиной, что это станет растущей проблемой для евроатлантических стремлений Украины, но для союзных стран все будет так, как было до этого. Мы будем искать возможность продолжать поощрять и поддерживать, где мы можем", - подчеркнула Симмонс.