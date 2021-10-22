США и Британия предупредили о последствиях провала судебной реформы

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и Посол Великобритании Мелинда Симмонс объяснили, чем может грозить Украине не реализация судебной реформы, сообщает УНИАН.

Об этом они заявили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается верховенства права и судебной системы. Мы, безусловно, ожидаем, что Украине придется делать это для привлечения большего количества иностранных инвесторов. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность в судебной системе" , - сказала Квин.

По ее словам, это важно для будущего Украины и реализации ее целей.