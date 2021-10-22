Украинцам из "красных" регионов увеличат субсидии
В Украине во всех регионах, где ввели красную зону, на 50% увеличат размер субсидий. В результате украинцам могут увеличить размер выплат на тысячи гривен, сообщает Обозреватель.
Как разъяснили в Министерстве социальной политики, нормативы потребления коммунальных услуг на время действия в регионе красной зоны (возникает из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом), увеличивают наполовину.
Сейчас действуют следующие нормативы:
- два кубометра воды на человека;
- 3,6 кубометра воды, если нет горячего водоснабжения;
- 1,6 кубометра горячей воды;
- 3,3 кубометра газа на человека;
- 5,4 кубометра газа на человека, если голубым топливом подогревают воду;
- 70 кВт*час электроэнергии на семью + 30 кВт*час на каждого человека.
"При этом предусмотрено, что на период карантина для регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50 процентов социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованного снабжения холодной и горячей воды, водоотведения", – отмечают в ведомстве.
Как увеличится размер субсидии
Пенсионер с выплатой в 3723 грн, который живет в квартире площадью в 40 квадратных метров, может заплатить за коммуналку около 453 грн, остальное покроет субсидия. Сейчас это 1035,8 грн, а после увеличения нормы можно будет рассчитывать на помощь в размере 1779,9 грн.
Отметим, семь областей Украины могут попасть в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Бюджетных средств, выделенных на субсидии в 2021 году, может не хватить на компенсацию расходов на коммуналку. Чтобы не допустить задержки, придется вносить изменения в бюджет страны.