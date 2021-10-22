Шефир прокомментировал здоровье водителя после покушения

Шефир прокомментировал здоровье водителя после покушения
Фото: Сергей Шефир

Водитель автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира после покушения остается на постельном режиме. Вскоре должен встать на костыли, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом рассказал помощник президента Сергея Шефира в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Спустя месяц после ранения во время покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского водитель не встает с постели.

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю - полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", - рассказал Шефир.

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