Шефир прокомментировал здоровье водителя после покушения
Водитель автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира после покушения остается на постельном режиме. Вскоре должен встать на костыли, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом рассказал помощник президента Сергея Шефира в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Спустя месяц после ранения во время покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского водитель не встает с постели.
"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю - полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", - рассказал Шефир.