Шефир прокомментировал здоровье водителя после покушения

Водитель автомобиля первого помощника Президента Сергея Шефира после покушения остается на постельном режиме. Вскоре должен встать на костыли, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом рассказал помощник президента Сергея Шефира в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Спустя месяц после ранения во время покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского водитель не встает с постели.