Ляшко уточнил будущий перечень профессий с обязательной вакцинацией

В Украине намерены расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19. Об этом завил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Есть приказ Министерства здравоохранения об определенном перечне профессий, где вакцинация против коронавируса обязательна. В него вошли педагоги, представители центральных органов исполнительной власти. Далее мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование. В этот перечень дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер для функционирования экономики страны" , - сообщил Ляшко.