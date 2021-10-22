На Луганщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В селе Новобелая на Луганщине (Старобельский район) зафиксировали случаи гриппа птицы. В очаге заболевания оказались 42 домохозяйства, сообщает Обозреватель.

Об этом 22 октября завила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook. По ее словам болезнь зафиксировали на улицах Суворова, Октябрьская и Степная. Их определили неблагополучными и объявили там карантин с 21 октября.

Речь идет о вирусе гриппа птицы типа А, отметила пресс-секретарь. На комиссии при Старобельской РГА было установлено зону надзора за территорией в радиусе 10 км от неблагополучного пункта, в которую вошли населенные пункты Новобелая, Козловое, Залесное, Светлое и Трембачево.

"Проводятся противоэпизоотические мероприятия, установлен пункт пропуска в село Новобелая, запрещено перемещение и торговля птицей и продуктами птицеводства, а также их вывоз из карантинной зоны" , – говорится в сообщении.

Из-за вспышки гриппа птицы пресс-секретарь полиции призвала жителей поселков соблюдать следующие правила: