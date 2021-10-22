В Черновцах обозначают заведения с полностью вакцинированным персоналом

Черновицкая облгосадминистрация ввела отметку "Мы вакцинированы от COVID-19" для учреждений, в которых 100% работников привиты, сообщает УНИАН.

"Рестораны и кафе, торгово-развлекательные центры, спортивные залы – все эти заведения смогут свободно предоставлять услуги в "красной" зоне лишь при условии, что персонал будет вакцинированным от COVID-19. Чтобы отметить буковинских предпринимателей, которые хотят вести бизнес безопасно, Черновицкая ОГА ввела отметку "Мы вакцинированы от COVID-19" , - говорится в сообщении пресс-службы ОГА.

Отмечается, что первой такая отметка появилась на дверях ресторана Don Gustavo. Она является свидетельством того, что 100% персонала заведения вакцинированы от коронавируса и смогут продолжать работу в "красной" зоне епидопасности.