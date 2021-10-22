СНБО: большинство учебных заведений отправят на каникулы

В Минобразования принято решение о переводе большинства высших учебных заведений и школ с понедельника, 25 октября, на каникулы в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 22 октября, сообщает Корреспондент.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там принято решение о том, чтобы, начиная с понедельника (25 октября) подавляющее большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, пошло на каникулы" , - заявил Данилов.

Глава СНБО отметил, что соответствующее решение будет принимать Кабмин и ответственные органы.