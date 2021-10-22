Украинские моряки завершили военную подготовку в США

В Балтиморе, США, завершился курс доподготовки 5-го украинского экипажа патрульных катеров типа Айленд, сообщает Корреспондент.

"Сегодня в городе Балтимор, США, в торжественной обстановке проведен выпуск 5-го экипажа патрульных катеров типа Айленд. Курс доподготовки под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель и был проведен на верфи Береговой охраны США" , - говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.

Отмечается, что дополнительную подготовку экипажи проходили непосредственно на тех катерах типа Айленд, на которых в дальнейшем будут нести службу. Поступление катеров в Украину состоится в ближайшее время.