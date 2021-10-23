Производитель кислорода возобновил работу после поломки - Ляшко

Во время поломки некоторые больницы почувствовали нехватку кислорода, но сейчас работа завода уже восстановлена.﻿ Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, два завода приостанавливали работу планово, на две недели.

"Перед тем, как они ушли на регламентные работы, мы нашли замену кислорода на тот объем, который они поставляли. Мы перестраховались. Но в это время у нас сломался один завод на Западной Украине. И это было напряженно, потому что некоторые больницы почувствовали нехватку кислорода" , – сказал министр.

Он добавил, что о ситуации сразу же знали в Минздраве, и потребности больниц удалось перекрыть.