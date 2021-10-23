Убийство украинки Болдуином: профсоюз сообщил о деталях
В пистолете убившего оператора из Украины Алека Болдуина вместо холостых патронов в пистолете случайно оказался боевой, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации Variety, об этом заявили в профсоюзе работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе
"Один боевой патрон был случайно выпущен на съемочной площадке главным актером, в результате чего были ранены оператор-постановщик, член "Local 600" Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза", - сказано в сообщении, которое профсоюз разослал своим членам по электронной почте.
В организации подчеркнули, что оружие заряжали декораторы из Нью-Мехико, которые не имеют отношения к профсоюзу. Случившееся в профсоюзе считают трагической случайностью.