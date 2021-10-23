"Газпром" увеличил суточную производительность ПХГ

Российская компания «Газпром» в своем официальном Telegram-канале сообщила, что продолжает закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), повышая их суточную производительность на уровень 847,9 миллиона кубометров, сообщает Лента.Ру.

"Суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубометров (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении — 887,9 миллиона кубометров)" , — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что, согласно анализу погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет, зимний период теперь включает в себя месяц март. Исходя из этого, «Газпром» назвал одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса наличие достаточных запасов газа в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны.

В компании также заявили, что их приоритетной задачей является обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. Кроме того, там заявили, что на заседании правления «Газпрома» был рассмотрен вопрос о готовности производственных объектов к работе во время зимних холодов.