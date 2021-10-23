РФ не включила украинский в список языков для переписи населения

В России не включили украинский в перечень предлагаемых языков для заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Украинцы — третий по численности этнос страны-агрессора, сообщает Новое время.

В Telegram-канале журналиста "Эхо Москвы" Алексея Нарышкина был опубликован скриншот с сайта для электронной переписи населения. В списке предложенных языков были доступны: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский и корейский. Украинского языка среди них не было.

По данным прошлой переписи, украинцы составляют третью по численности народность на территории России.

Перепись населения в России началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Власти России решили провести ее и в оккупированном Крыму.