23 октября: какой сегодня праздник и что нельзя делать

23 октября: какой сегодня праздник и что нельзя делать
Фото: Pixabay

23 октября христиане отмечают церковный праздник мучеников Евалампия и Евлампии. В день святого Евлампия день становится заметно короче ночи, а утром часто бывают заморозки. Наши предки в этот день заготавливали дрова и впервые за осень растапливают печь, сообщает УНИАН.

Женщины 23 октября прядут полотно. Молодежь в этот день прыгала через высокий костер, чтобы всегда было крепкое здоровье и красота. Также в огне сжигали старые вещи, чтобы уходили болезни.

Что нельзя делать 23 октября

  • Нельзя жениться и венчаться в этот день, иначе брак будет неудачным.
  • Нельзя покупать новые вещи и мебель в дом. Покупки не принесут радости и быстро испортятся.
  • Нельзя пить алкоголь – можно перебрать или отравиться.

Приметы погоды 23 октября

  • Грязь и слякоть в этот день означают, что до Казанской (4 ноября) не выпадет снег.
  • Восточный или северный ветер дует – к похолоданию.
  • Листья с ивы опадают – к ранней зиме.
  • Теплый день без морозов означает, что ещё месяц морозов не будет.

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