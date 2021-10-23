Табачный гигант решил отойти от никотинового производства

Табачная компания British American Tobacco (BAT) задумала уйти от табака и никотиносодержащих продуктов. Для этого BAT инвестировала примерно 3,5 миллиона долларов в американский стартап по производству напитков для здорового образа жизни Tru, сообщает Лента.Ру.

По информации Bloomberg Tru продает газированные напитки и растворимые в воде шипучие таблетки. Продукты, как заявляет компания, положительно влияют на энергию, концентрацию и сон. Недавно в ассортименте появились также напитки для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.

Глава компании Джек Макнамара заявил, что планирует сделать ее одним из лидеров рынка и значительно изменить отрасль. Предприниматель добавил, что тем самым Tru бросит вызов таким гигантам, как Red Bull и Vitamin Water, зарабатывающим миллиарды.

BTA ранее решила инвестировать и в другие компании, предлагающие напитки для оздоровления. Среди них — Moment, продукция которой, как заявляется, улучшает работу головного мозга, производитель средства для предотвращения похмелья More Labs и, наконец, Unrooted Drinks, напитки которой содержат плоды баобаба. Они, как утверждает фирма, тоже обладают множеством полезных свойств.