Косово высылает двух российских дипломатов

Косово высылает двух российских дипломатов

Косово высылает двух российских дипломатов из страны, заявила 22 октября президенткой Вйоса Османи. По ее словам, двух дипломатов российского бюро связи в Косово объявили персонами нон-грата и приказали покинуть страну, сообщает Радіо Свобода.

Как заявила Османи, ее страна стремится противостоять злонамеренном влиянии России и ее «пособников в регионе», которых она обвинила в том, что они имеют целью подорвать достижения Косово, США, НАТО и Европейского Союза.

«По этой причине мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не позволить Косово и нашему региону стать жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации», - говорится в заявлении президента.

Пока точно неизвестно, какие конкретно действия российских дипломатов привели к выдворению.

Россия открыла бюро связи в Косово в 2005 году - за три года до того, как Косово провозгласило независимость от Сербии. Сербия и ее близкий союзник Россия не признали независимость Косово.

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