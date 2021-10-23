Косово высылает двух российских дипломатов из страны, заявила 22 октября президенткой Вйоса Османи. По ее словам, двух дипломатов российского бюро связи в Косово объявили персонами нон-грата и приказали покинуть страну, сообщает Радіо Свобода.

Как заявила Османи, ее страна стремится противостоять злонамеренном влиянии России и ее «пособников в регионе», которых она обвинила в том, что они имеют целью подорвать достижения Косово, США, НАТО и Европейского Союза.

«По этой причине мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не позволить Косово и нашему региону стать жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации» , - говорится в заявлении президента.

Пока точно неизвестно, какие конкретно действия российских дипломатов привели к выдворению.

Россия открыла бюро связи в Косово в 2005 году - за три года до того, как Косово провозгласило независимость от Сербии. Сербия и ее близкий союзник Россия не признали независимость Косово.