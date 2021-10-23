Чичерина собралась блокировать миссию ОБСЕ в Донецке

Российская рок-певица анонсировала концерт у отеля Park Inn, в котором находится штаб-квартира представительства ОБСЕ. Она будет требовать выдачи задержанного оккупанта Андрея Косяка, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом Чичерина в Telegram. Она анонсировала, что выступление состоится в 10 утра, и подчеркнула, что Косяк является гражданином Российской Федерации.

Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.