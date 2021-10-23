В Польше на белорусской границе нашли труп мужчины

В Польше на приграничной с Беларусью территории в пятницу, 22 октября, пограничники нашли тело неизвестного мужчины без документов, сообщает Корреспондент.

По утверждению польского издания Wyborcza.pl, пограничный патруль обнаружил тело мужчины недалеко от города Кусцинце Сокольского повета в лесном массиве.

Правоохранители проводят идентификацию тела и расследование этого случая. Информацию о возрасте и национальности мужчины в полиции не сообщают.