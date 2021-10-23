Под Одессой задержали банду, грабившую рынок "7-й километр"

22 октября в пригороде Одессы задержаны четверо участников этнической группировки, которые под руководством "смотрящего" за одним из районов крали большие партии товар со складов промтоварного рынка "7-й километр", сообщает УНИАН.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемые задержаны под процессуальным руководством прокуроров Черноморской окружной прокуратуры следователями при оперативном сопровождении Одесского управления стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступила информация о группе лиц, созданной на этнической основе, которая планирует совершить кражу бытовой техники со складов указанного промрынка.

Во время осмотра автомобиля, на котором передвигались мужчины, правоохранители обнаружили и изъяли похищенную бытовую технику и орудия преступления, в том числе различные ключи, отмычки и устройство для поглощения радиоэлектронного связи.

Среди задержанных злоумышленников есть и неоднократно судимые и подсудимые в связи делами о совершении имущественных преступлений.

"Ведь сообщники и ранее "специализировались" на кражах, в частности со складских помещений "7-го километра" , - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, "работали" участники этнической группировки под руководством так называемого "смотрящего" по одному из районов области. Задержаны фигуранты около трех ночи. По данным полиции, деньги, полученные от продажи похищенных товаров, они распределяли в определенных долях между участниками преступной группы, а также использовали для пополнения так называемого "воровского общака".

Четыре человека сейчас задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

"Промтоварный рынок" ("7-й километр") — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают до 200 тыс. человек в день.