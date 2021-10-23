Врач рассказала, что делать украинцам, привитым "Спутник V"

Лица, сделавшие первую прививку российской вакциной "Спутник V", вторую могут сделать в Украине препаратом AstraZeneca, Pfizer или Moderna, сообщает УНИАН.

Об этом рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха в эфире телеканала "Дом".

Как известно, массовую вакцинацию "Спутником" Россия сейчас проводит, в том числе на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В связи с этим есть необходимость разработки рекомендаций по ревакцинации на подконтрольной Украине территории, говорит врач. По ее словам, на основании существующих знаний можно подобрать совместимые с российской вакцины.