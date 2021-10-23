Из украинских COVID-больниц уберут пункты вакцинации

В Украине постепенно уберут пункты вакцинации от коронавирусной инфекции из больниц и других медицинских учреждений. Их перенесут туда, где инфицированные пациенты не будут контактировать со здоровыми, сообщает Обозреватель.

Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он отметил, что это будет сделано только ради безопасности украинцев.

Ляшко рассказал, что пункты вакцинации уже начали выводить из больниц. Он добавил, что прививки должны делать в комфортных местах. Глава Минздрава подчеркнул, что в Украине необходимо увеличить процент вакцинированного населения до 70, чтобы начать снимать карантинные ограничения.