В США начали расследование по выводу войск из Афганистана

Ряд ведомств в США начал новые расследования, посвященные выводу администрацией президента страны Джо Байдена войск из Афганистана, пишет газета, сообщает Лента.Ру.

По даним The Wall Street Journal собственные расследования проведут генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.

Кроме того, они проведут проверку по выводу дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны и экстренной эвакуации афганских беженцев.

Инспекторы займутся расследованием в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко.