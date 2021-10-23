Шкарлет оценил успехи вакцинации педагогов

Одну или две дозы вакцин от коронавируса в Украине уже получили 86% работников сферы образования, сообщает Укринформ.

"Уважаемые коллеги, педагоги! Каждый раз, призывая вас выбрать путь вакцинации для остановки пандемии COVID-19, я искренне надеюсь быть услышанным. Лично я - вакцинирован, и сознательно принимал соответствующее решение. Аналогично со мной сегодня уже поступили 86% педагогов, получивших или две, или одну дозу прививки. Это достаточно высокий показатель, который еще несколько месяцев назад многим казался недосягаемым" , - написал в Телеграме министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Впрочем, по его словам, в борьбе с пандемией, ее ограничениями и чрезвычайно высокими рисками для здоровья "мы не можем себе позволить половинчатых решений или мер".