Курс валют НБУ на 23 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 23 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 22 октября, вырос на 9 коп до 26.29 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 30.58 за 1 евро.
Курс рубля повысился на 6 коп до 3.74 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 36.25 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 28.68 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 6.65 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.291800
|EUR
|Евро
|30.577400
|RUB
|Рубль
|0.373850
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.251100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.676200
|PLN
|Польский злотый
|6.653600