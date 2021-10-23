Курс валют НБУ на 23 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 23 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 октября, вырос на 9 коп до 26.29 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.58 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 6 коп до 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 36.25 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 28.68 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 6.65 за 1 польский злотый.