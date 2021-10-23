Курс валют НБУ на 23 октября

Курс валют НБУ на 23 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 23 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 22 октября, вырос на 9 коп до 26.29 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.58 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 6 коп до 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 36.25 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 28.68 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 6.65 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.291800 +0.09
EUR Евро 30.577400 +0.084
RUB Рубль 0.373850 +0.006
GBP Фунт стерлингов 36.251100 +0.098
CHF Швейцарский франк 28.676200 +0.148
PLN Польский злотый 6.653600 +0.032

Новости

analytics