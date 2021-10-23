95 гектаров полигона под Киевом вернулись в госсобственность

Минобороны совместно с Держгеокадастром вернули в собственность противоправно приватизированы 12 земельных участков общей площадью 95 га, которые входили в пределы военного полигона в Киевской области, сообщает Укринформ.

Как уточняют в пресс-службе Минобороны, в июне 2021 оно возобновило право на военный полигон площадью 7,7 тыс. га в Киевской области во взаимодействии с Киевской ОГА при содействии Минагрополитики.

Однако пока в Минобороны продолжалась работа по возвращению земли полигона Дивички вблизи Борисполя, этот участок не имел надлежащего контроля со стороны органа, который им пользовался. В результате более 500 га, что предназначалась для тренировок артиллеристов Вооруженных Сил Украины, превратились в приватизированые земли для индивидуального садоводства, подсобного сельского хозяйства и товарного сельскохозяйственного производства.

"Владельцами 70 земельных участков в центре военного объекта стали 15 коммерческих структур и 55 физических лиц. После регистрации полигона при Минобороны, его "дерибан" был не только прекращен, но и в течение только последних двух месяцев уже было возвращено около 60 га земли" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, Министерство обороны пока принимает меры для возвращения всей территории полигона. Совместно с Держгеокадастром отменено противоправную регистрацию еще 95 га земель обороны, которые были выведены из государственной собственности 12 бизнесменами-садоводами. Рыночная стоимость возвращенной земли вблизи г. Борисполя достигает 30 млн грн, уточнили в оборонном ведомстве.

Сейчас запущены все механизмы для удаления сведений из Публичной кадастровой карты Украины о тех участках, которые еще остались в частной собственности в пределах военного объекта.