Подоляк назвал источники информации Зеленского

Президент Владимир Зеленский является активным пользователем различных платформ распространения информации - от классических СМИ до социальных сетей.﻿ Об этом в комментарии программе «Свобода слова Савика Шустера» рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает Укринформ.

«Он (Зеленский - ред.) сам узнает, он сам очень активный пользователь различных платформ - телевидение, Инстаграм, Телеграм, любая социальная сеть, онлайн-СМИ» , - ответил Подоляк на вопрос, из каких источников Президент получает информацию .

Советник главы ОП также отметил, что Зеленский лично активно отслеживает общественную реакцию на те или иные инициативы.