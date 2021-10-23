В Пакистане погибли силовики при стычках с протестующими

По меньшей мере трое полицейских погибли, еще несколько пострадали в столкновениях с протестующими в городе Лахоре провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, сообщает РИА Новости.

По информации издания Dawn со ссылкой на официальных лиц, протесты были организованы сторонниками крайне правого исламистского движения "Техрик-и-Лаббайк Пакистан", которое было запрещено в стране в апреле 2021 года.

Сообщается, что личность двух погибших полицейских установлена, третьего - пока нет. Представитель полиции Лахора заявил, что еще несколько полицейских были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По его словам, протестующие использовали камни, палки и бутылки с зажигательной смесью.

Как отмечает издание, сторонники "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" намеревались отправиться из Лахора в пакистанскую столицу Исламабад с требованием освободить лидера движения Саада Хуссейна Ризви, задержанного в апреле властями страны.