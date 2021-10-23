7 оригинальных подарков для тех, кто любит читать
Выбирать подарки всегда сложно, а выбирать подарки фанатам книг – еще труднее. Чтобы не гадать, какая книга понравится человеку, можно приобрести нестандартные презенты, которые потешат книголюбов, сообщает 24 Канал.
Смотрите подборку оригинальных сюрпризов для настоящих книжных червей.
Закладки из ткани
Когда надоедают обычные закладки для страниц, на помощь едут тканевые изделия на эластичной ленте. Потерять такие закладки трудно – они надеваются на книгу и не слетят, если положить ее в сумку.
Комплект для личной библиотеки
Подарите набор для заполнения собственной библиотеки – личный штамп, блокнот для прочитанных и намеченных книг, именной карандаш для подчеркиваний и записей. Практически каждый книголюб мечтает о собственной библиотеке – вы сможете приблизить его к цели.
Аромасвечи с запахом книг
Не раз слышали, какой магический запах витает в библиотеке? Удивите фаната книг и купите свечу с запахом старых книг. Она может служить как элементом декора и дополнять книжную атмосферу в комнате.
Чем пахнут старые книги?
Когда книги стареют, происходит медленное разрушение целлюлозы, которая содержится в бумаге. Распад целлюлозы образует целый ряд веществ, которые так здорово пахнут. За особый аромат старых книг отвечают толуол, ванилин, фурфурол и этилбензол.
Книжные броши
Замечательные значки можно приобрести едва ли не в каждом книжном – для фаната литературы тематическая брошь станет приятным подарком. Такие значки можно прикрепить к рюкзаку, сумке или одежде – так все будут знать о книжном увлечении.
Книжный светильник
Немало людей имеют время почитать только тогда, когда стемнеет и пора ложиться спать. Для ценителей ночного чтения придумали светильники, которые крепятся на книжку как закладки. С ними можно не включать верхний свет и не беспокоить близких.
Книгодержатели
Чем больше у человека книг – тем больше возможность, что они будут падать с полок. Удивите вашего книжного червя и подарите ему оригинальный книгодержатель, который дополнит интерьер и поможет держать книги в порядке.
Тематические сладости
Книголюбы могут любить не только книги – удачным решением для подарка будет набор сладостей, связанных с хобби. Презентуйте человеку шоколадный сувенир в виде книги, или добавьте к литературе, о которой он мечтал, нестандартную вкусняшку.