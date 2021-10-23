7 оригинальных подарков для тех, кто любит читать

Выбирать подарки всегда сложно, а выбирать подарки фанатам книг – еще труднее. Чтобы не гадать, какая книга понравится человеку, можно приобрести нестандартные презенты, которые потешат книголюбов, сообщает 24 Канал.

Смотрите подборку оригинальных сюрпризов для настоящих книжных червей.

Закладки из ткани

Когда надоедают обычные закладки для страниц, на помощь едут тканевые изделия на эластичной ленте. Потерять такие закладки трудно – они надеваются на книгу и не слетят, если положить ее в сумку.

Закладки из ткани надежнее бумажных / Фото LoveMaude

Комплект для личной библиотеки

Подарите набор для заполнения собственной библиотеки – личный штамп, блокнот для прочитанных и намеченных книг, именной карандаш для подчеркиваний и записей. Практически каждый книголюб мечтает о собственной библиотеке – вы сможете приблизить его к цели.

Штамп с именем – отличный выбор для подарка книголюбу / Фото Pexels

Аромасвечи с запахом книг

Не раз слышали, какой магический запах витает в библиотеке? Удивите фаната книг и купите свечу с запахом старых книг. Она может служить как элементом декора и дополнять книжную атмосферу в комнате.

Чем пахнут старые книги?

Когда книги стареют, происходит медленное разрушение целлюлозы, которая содержится в бумаге. Распад целлюлозы образует целый ряд веществ, которые так здорово пахнут. За особый аромат старых книг отвечают толуол, ванилин, фурфурол и этилбензол.

Аромасвеча пахнет старыми книгами / Фото Pinterest

Книжные броши

Замечательные значки можно приобрести едва ли не в каждом книжном – для фаната литературы тематическая брошь станет приятным подарком. Такие значки можно прикрепить к рюкзаку, сумке или одежде – так все будут знать о книжном увлечении.

Брошь с книгами для настоящих фанатов литературы / Фото LifeBaubles

Книжный светильник

Немало людей имеют время почитать только тогда, когда стемнеет и пора ложиться спать. Для ценителей ночного чтения придумали светильники, которые крепятся на книжку как закладки. С ними можно не включать верхний свет и не беспокоить близких.

Портативный светильник поможет читать даже ночью / Фото Source

Книгодержатели

Чем больше у человека книг – тем больше возможность, что они будут падать с полок. Удивите вашего книжного червя и подарите ему оригинальный книгодержатель, который дополнит интерьер и поможет держать книги в порядке.

Книгодержатель можно сделать собственноручно – из глины или пластилина / Фото Pexels

Тематические сладости

Книголюбы могут любить не только книги – удачным решением для подарка будет набор сладостей, связанных с хобби. Презентуйте человеку шоколадный сувенир в виде книги, или добавьте к литературе, о которой он мечтал, нестандартную вкусняшку.