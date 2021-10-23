ОП не вмешивается в работу журналистов - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ОП не вмешивается в редакционную политику СМИ, сообщает Корреспондент.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Тот, кто идет по пути цензурирования информационного пространства, допускает фундаментальную ошибку, он сам себя рано или поздно утопит в скандалах, это бессмысленная стратегия. У нас этой стратегии точно нет. [...] У нас нет и не будет вмешательства в работу той или иной редакции" , - заявил Подоляк.

Также Подоляк рассказал, что власти могут готовить своих спикеров к тому или иному эфирe, чтобы они были "глубоко в материале". По его словам, это общепринятая практика во всем мире.

"Мы не вмешиваемся в работу журналистов, мы просим их соблюдать паритет и вести сбалансированную дискуссию" , - добавил он.

Отвечая на вопрос, касающийся недавнего заявления ведущей "Суспильного" Мирославы Барчук о контроле со стороны ОП участия народных депутатов от фракции Слуга народа в телевизионных эфирах, Подоляк сказал, что с журналисткой связывался не работник Офиса президента, а аппарата Верховной Рады.

Советник главы ОП отметил, что работники коммуникационной команды Слуги народа не говорили, какая тема должна обсуждаться, а речь шла о том, чтобы участие в программе взял не один, а два депутата от "Слуги народа".