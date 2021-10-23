Спрос на криптовалюты будет расти - эксперт

Спрос на криптовалюту будет расти, как ответ на бесконечные комплайенсы, проверки, уточнения, задержки на счетах до выяснения, валютную дискриминацию по территории, признаки офшорности у юрисдикции платежа со стороны традиционных каналов перевода денег, сообщает UBR.

Такое мнение выразил украинский бизнесмен, глава набсовета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, который сам ранее вложился в криптовалюту.

По его словам, неподконтрольные цифровые платежи будут востребованы еще и как ответ на внесудебное введение санкций – и чем больше санкций, тем больше ликвидности будет у любого криптовалютного протокола.

"Такой запрос получит отклик в появлении новых криптовалют и подорожании традиционных валют с технологией распределенной цифровой ответственности" , – отмечает Черняк.

Главным вызовом для всей "крипты" будет создание цифровых национальных валют, добавляет бизнесмен. Протоколы создания и функционирования будут взяты у традиционной криптовалюты, дополнительно для эмитирования ничего придумывать не нужно.