Две идеи необычного завтрака, который должен приготовить каждый

Если вы ценители яичных блюд, то скремблом или омлетом вас вряд ли удивишь, а вот яичными маффинами и овощной фриттатой – более чем возможно, сообщает Обозреватель.

Яичные маффины

Ингредиенты:

Яйца – по желанию (на 1 маффин – 1 яйцо)

Овощи

Мясо или колбаса

Твердый сыр.

Способ приготовления:

Взбить яйца со специями по желанию. Измельчить овощи и мясо, которые будете использовать. Натереть сыр. В формочки для кексов выложить сначала овощную и мясную смесь. Затем – залить яичной массой. Сверху посыпать сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Овощная фриттата

Ингредиенты:

Яйца

Йогурт белый

Оливковое масло

Спаржа

Лук порей

Горох

Шпинат

Твердый сыр

Зелень.

Способ приготовления: