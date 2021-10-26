Две идеи необычного завтрака, который должен приготовить каждый

Если вы ценители яичных блюд, то скремблом или омлетом вас вряд ли удивишь, а вот яичными маффинами и овощной фриттатой – более чем возможно, сообщает Обозреватель.

Яичные маффины

Ингредиенты:

  • Яйца – по желанию (на 1 маффин – 1 яйцо)
  • Овощи
  • Мясо или колбаса
  • Твердый сыр.
Процесс приготовления яичных маффинов

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца со специями по желанию.
  2. Измельчить овощи и мясо, которые будете использовать. Натереть сыр.
  3. В формочки для кексов выложить сначала овощную и мясную смесь. Затем – залить яичной массой.
  4. Сверху посыпать сыром.
  5. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

Овощная фриттата

Ингредиенты:

  • Яйца
  • Йогурт белый
  • Оливковое масло
  • Спаржа
  • Лук порей
  • Горох
  • Шпинат
  • Твердый сыр
  • Зелень.
Процесс приготовления овощной фриттаты

Способ приготовления:

  1. Обжарить лук порей в течение 3-4 минут. Затем добавить спаржу и тушить еще 1-2 минуты. Когда они будут приготовлены добавить горошек, шпинат, соль и перец. Тушить еще 1-2 минуты.
  2. Взбить яйца, йогурт, соль и перец. Вылить в кастрюлю и поварить 2-3 минуты.
  3. Вылить массу на противень, посыпать овощами и сыром. Выпекать 15-20 минут.
  4. При подаче украсить зеленью.

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