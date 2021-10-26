Две идеи необычного завтрака, который должен приготовить каждый
Если вы ценители яичных блюд, то скремблом или омлетом вас вряд ли удивишь, а вот яичными маффинами и овощной фриттатой – более чем возможно, сообщает Обозреватель.
Яичные маффины
Ингредиенты:
- Яйца – по желанию (на 1 маффин – 1 яйцо)
- Овощи
- Мясо или колбаса
- Твердый сыр.
Способ приготовления:
- Взбить яйца со специями по желанию.
- Измельчить овощи и мясо, которые будете использовать. Натереть сыр.
- В формочки для кексов выложить сначала овощную и мясную смесь. Затем – залить яичной массой.
- Сверху посыпать сыром.
- Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.
Овощная фриттата
Ингредиенты:
- Яйца
- Йогурт белый
- Оливковое масло
- Спаржа
- Лук порей
- Горох
- Шпинат
- Твердый сыр
- Зелень.
Способ приготовления:
- Обжарить лук порей в течение 3-4 минут. Затем добавить спаржу и тушить еще 1-2 минуты. Когда они будут приготовлены добавить горошек, шпинат, соль и перец. Тушить еще 1-2 минуты.
- Взбить яйца, йогурт, соль и перец. Вылить в кастрюлю и поварить 2-3 минуты.
- Вылить массу на противень, посыпать овощами и сыром. Выпекать 15-20 минут.
- При подаче украсить зеленью.