Когда нужно пить кофе: рекомендации специалиста

Кофе ускоряет работу мозга только в определенные часы, и это не раннее утро. Об этом предупредила в интервью научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина, сообщает Радио Sputnik.

Популярность кофе объясняется не только вкусовыми качествами этого напитка, но и его тонизирующим эффектом. Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина в интервью объяснила, что кофе может "ускорить" мозг за счет "обмана" некоторых его частей.

"Кофе воздействует на нас, вызывает бодрость, увеличивает концентрацию внимания, повышает активность и настроение. Работает это, во-первых, за счет того, что кофеин, как бы обманывая мозг, блокирует молекулы аденозина, которые сигнализируют об усталости. Во-вторых, кофеин повышает концентрацию в мозгу нейромедиаторов: дофамина и серотонина. Они как раз частично отвечают за тонус, настроение, подвижность", – объяснила Татьяна Блохина.



Однако, чтобы достичь бодрящего эффекта, кофе стоит употреблять в строго отведенные часы, продолжила эксперт. По ее словам, это не утро.