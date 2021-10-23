Когда нужно пить кофе: рекомендации специалиста
Кофе ускоряет работу мозга только в определенные часы, и это не раннее утро. Об этом предупредила в интервью научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина, сообщает Радио Sputnik.
Популярность кофе объясняется не только вкусовыми качествами этого напитка, но и его тонизирующим эффектом. Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина в интервью объяснила, что кофе может "ускорить" мозг за счет "обмана" некоторых его частей.
"Кофе воздействует на нас, вызывает бодрость, увеличивает концентрацию внимания, повышает активность и настроение. Работает это, во-первых, за счет того, что кофеин, как бы обманывая мозг, блокирует молекулы аденозина, которые сигнализируют об усталости. Во-вторых, кофеин повышает концентрацию в мозгу нейромедиаторов: дофамина и серотонина. Они как раз частично отвечают за тонус, настроение, подвижность", – объяснила Татьяна Блохина.
Однако, чтобы достичь бодрящего эффекта, кофе стоит употреблять в строго отведенные часы, продолжила эксперт. По ее словам, это не утро.
"Специалисты советуют не пить кофе в первые два часа после пробуждения. Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит. Так что, если вы встаете, например, в семь утра и ложитесь в районе двенадцати ночи, то ваше окно потребления кофе желательно свести к периоду с девяти утра и до семнадцати часов", – посоветовала Татьяна Блохина.