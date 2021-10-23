Костюм на Хэллоуин своими руками: простые и яркие идеи

Хэллоуин – очень веселый и интересный праздник, известный маскарадами. Этот праздник позволяет каждому человеку проявить свою находчивость и креативность, сообщает УНИАН.

Костюм на Хэллоуин своими руками: призрак

Сделать костюм призрака несложно, но придется испортить белую простынь. Сложите простынь посередине и сделайте разрезы для глаз и рта. Вокруг разрезов фломастером нарисуйте контур глаз и улыбки. По краям простыни сделайте треугольные узоры.

Костюм на Хэллоуин своими руками: смерть

Для эффектного образа Костлявой вам понадобится черная накидка с капюшоном, белые перчатки и коса. Лицо можно закрыть маской с изображением черепа, или же нанести белую пудру.

Костюм на Хэллоуин своими руками: вампир

Для такого эффектного костюма вам понадобятся черная одежда и обувь, черный плащ, накладные клыки. Мужчины могут надеть белую рубашку с галстуком, черную жилетку и плащ. Вампирши могут нарядиться в готическое темное платье.

Хорошим дополнением к образу вампира будет макияж. Женщинам для макияжа нужны темные тени и алая помада. Мужчины могут нанести на лицо белую пудру, чтобы оно казалось бледным. А если хотите соблюсти образ в малейших деталях – не забудьте красные линзы для глаз.

Костюм на Хэллоуин своими руками: оборотень

Костюм кровожадного оборотня подойдет как для парней, так и для девушек. Для изготовления используйте любую старую одежду (желательно клетчатую рубашку), кусочки меха и накладные клыки. Мех нужно пришить или приклеить на грудь, воротник и рукава.

На лицо наденьте маску оборотня, или нарисуйте фломастером волчий нос, густые брови и усы.

Костюм на Хэллоуин своими руками: мумия

Для костюма мумии понадобится белая одежда и много бинтов. Бинты могут быть старыми и грязными, будто вы только что вышли из гробницы. Для усиления эффекта можно заранее пролить на бинты кофе. Обмотайте тело бинтами, не забывая о шее и лице. Не старайтесь сделать это аккуратно, ведь обвисшие лоскуты пойдут на пользу образу.

Костюм на Хэллоуин своими руками: ведьма

Для костюма ведьмы вам понадобится шляпа из картона. Её можно сделать своими руками – смотрите видеоинструкцию ниже. Нужна также метла: её можно смастерить из длинной палки, веника и скотчка. Наденьте любое длинное черное платье и не забудьте растрепать волосы.