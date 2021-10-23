Ученые назвали самую полезную кашу для завтрака

Ученые из Гарвардского университета в США составили рейтинг самых полезных каш для завтрака. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина прокомментировала список в интервью, сообщает Газета.ru.

Первое место в рейтинге заняла льняная каша, второе — гречневая, и лишь только на третьей строчке оказалась овсяная каша.

По словам специалиста, лен — единственный продукт растительного происхождения, в составе которого есть одна из трех жирных кислот — Омега-3. Она необходима для сосудов и кровообращения, поскольку уменьшает вязкость крови.

"Также она (льняная каша) является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению", — рассказала Чехонина.

Семена льна. Фото: Pixabay

Несмотря на высокую калорийность, льняная каша содержит в два-три раза больше белка по сравнению с другими кашами.

Эксперт отметила, что калорийность гречневой каши ниже, чем у овсянки. Гречка содержит в себе пищевые волокна, витамины группы В, это крупа позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость.



Гречка. Фото: Pixabay

При этом овсяная каша помогает улучшить состояние микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании центра говорится о снижении риска гипертонии при употреблении каши дважды в день.