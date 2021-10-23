Украинская COVID-вакцина: что говорят нардепы о сроках ее появления

Год назад президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины от коронавируса. Однако до сих пор препарата так и нет, как и информации о причинах провала его разработчиков, сообщает Страна UA.

Журналисты опросили депутатов парламента и узнали о том, когда, по их мнению, появится украинская вакцина против коронавируса.

Депутат фракции "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил, что он не занимается вакциной.

"Если бы я занимался вакциной, то она точно уже была бы", - заверил Гетманцев.

Его коллега по парламенту Кира Рудык ("Голос") заявила, что на украинскую вакцину выделили очень мало денег.

"Я не уверена, что в ближайшее время у нас получится иметь украинскую вакцину. С одной стороны, власть говорит, что нужно ее делать, а с другой - выделяет средства, которых абсолютно не хватит, а главное, протестировать и сделать все исследования", - сказала Рудык.

Депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук откровенно признала, что в этом году ждать украинскую вакцину не стоит.

"В этом году мы не успеваем. Но есть ли потребность делать именно украинскую вакцину, если мы можем воспользоваться достаточным количеством вакцины, которая уже есть?" - задала риторический вопрос Верещук.

Депутат партии "Батькивщина" Андрей Николаенко отметил, что при этой власти украинская вакцина не появится.

"Если бы хотели ее сделать, сделали бы ещё в прошлом году. Украинские учёные были готовы к этому. Лично мой друг и коллега Сергей Тарута коммуницировал с учёными Академии наук, которые были готовы это делать. Но для этого нужно финансирование, чёткий план действий, ответственное правительство. И тогда все работает. Но, к сожалению, у нас по-другому", - сказал Николаенко.

Депутат фракции "Слуги народа" Николай Тищенко искренне не понимает, зачем нужна украинская вакцина от коронавируса.

"А зачем она? Над ней работают, но сейчас у нас нет времени ждать. Поэтому я считаю, что целесообразнее покупать ту вакцину, которая в мире показывает результат", - объяснил свою позицию нардеп.

Депутат партии ОПЗЖ Юрий Павленко прямо сказал: при том, что делает нынешняя власть, украинская вакцина не появится никогда.

"То, как это делает украинская власть... Она никогда не появится. Я не верю в их способность это организовать. А во-вторых, бюджет, который мы рассматриваем в Раде, никаких перспектив создания украинской вакцины не даёт", - заявил он.

Его коллега по парламенту Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие") считает, что препарат появится тогда, когда в Минздраве начнут думать о людях.

"А не о деньгах, которые сейчас зарабатывают на человеческих жизнях, человечески смертях", - сказал Шахов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах Рады более развернуто ответил на вопрос, когда появится украинская вакцина от коронавируса.