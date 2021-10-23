Усик впервые прокомментировал свой возможный бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик дал комментарий относительно потенциального поединка с Тайсоном Фьюри, сообщает УНИАН.

Боксеры могут встретиться в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира, ведь британец владеет поясом по версии WBC. Слова Усика приводит The Sun.

"Я считаю Тайсона Фьюри очень хорошим боксером, отличным спортсменом. У него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он" , - сказал Усик.

"Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить. Я слышал подобное на протяжении всей моей жизни, но мне по силам побить и Фьюри. Я не говорю, что могу побить любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу, тренируюсь, вкладываю много сил в процесс подготовки. Я не говорю, что я - король Вселенной. Я просто делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредотачиваюсь и получаю результат" , - добавил украинец.

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