По состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Желтая зона

По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:

Винницкая,

Закарпатская,

Кировоградская,

Полтавская

Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская.

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Ровенская.

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 6 областей:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская

Херсонская.

Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

Напомним, Сумская область перешла в "красную" зону с 23 октября.