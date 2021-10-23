В "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области

В "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области
Фото: Pixabay

По состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Желтая зона

По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:

  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская

Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская.
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Ровенская.
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 6 областей:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская
  • Херсонская.

Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

В &quot;желтой&quot; зоне карантина осталось всего четыре области

Напомним, Сумская область перешла в "красную" зону с 23 октября.

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