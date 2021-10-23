Динозавры демонстрировали социальное поведение

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), Аргентины и Южной Африки установили, что ранние динозавры - травоядные мусзавры, жившие в начале юрского периода, - проявляли сложное стадное поведение уже 193 млн лет назад, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что это на 40 млн раньше, чем указывали прежние свидетельства "социума" динозавров.

С 2013 года ученые раскопали более 100 яиц динозавров (размером примерно с куриные яйца) и частичные скелеты 80 молодых и взрослых динозавров из богатого ископаемого пласта в южной Патагонии в Аргентине.

Окаменелости, датированные временем 193 млн лет назад, были сгруппированы по возрасту: яйца динозавров и детеныши были найдены в одном районе, в то время как скелеты "подростков" были сгруппированы в близлежащем месте, а останки взрослых динозавров были найдены поодиночке или парами по всему полевому участку.

"Динозавры, вероятно, работали как сообщество, откладывая яйца в общем месте гнездования. Подростки собирались в "школах", в то время как взрослые бродили и добывали пищу для стада", - говорится в сообщении.

Стадная жизнь, возможно, дала мусзавру и другим социальным динозаврам-зауроподоморфам эволюционное преимущество: эти ранние динозавры возникли в конце триаса, незадолго до триасово-юрского вымирания 199,6 млн лет назад. По какой-то причине зауроподоморфы удержались и в конечном итоге доминировали в земной экосистеме в начале юрского периода.

Ученые подозревают, что два других вида ранних динозавров - массоспондилус из Южной Африки и люфенгозавр из Китая - также жили стадами примерно в то же время, хотя датировка этих динозавров была менее точной. Если несколько отдельных линий динозавров жили стадами, исследователи полагают, что социальное поведение могло развиться раньше, возможно, еще до их общего предка, в конце триаса.