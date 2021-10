Bentley представит трио новых моделей из коллекций Mulliner

Для американского рынка британская компания Bentley подготовила уникальную коллекцию эксклюзивных моделей бренда, заявили в пресс-службе производителя, сообщает Обозреватель.

Коллекция авторских работ мастеров ателье Mulliner будет представлена на ежегодном яхт-шоу в Форт-Лодердейле.

Среди них четыре кабриолета Continental GT V8 Mulliner Nauticis, заказанных дилером в Форт-Лодердейле. Автомобили окрашены в цвета Aegean Blue (на фото) и Ghost White. Они оснащены 22-дюймовыми дисками с акцентами цвета Aegean Blue, а также несколькими элементами из карбонового волокна в цвет кузова, включая передний сплиттер, боковые "юбки", а также задние диффузор и спойлер.

Continental GT V8 Mulliner Nauticis. Источник: Bentley

Салон украсили кожей Brunel, Linen и Portland в индивидуальной цветовой гамме. Кроме того, автомобиль получил декоративную отделку Piano Linen, подголовники с морской тематикой и светлый шевронный шпон с открытыми порами на центральной консоли.

Mulliner Skyline Collection была разработана в сотрудничестве с Bentley Manhattan и черпает вдохновение в силуэтах Нью-Йорка. Коллекция включает в себя модели Bentayga, Continental GT Convertible и Flying Spur. Все они окрашены в глубокий черный цвет Onyx, получили черный наружный декор, а также 22-дюймовые двухцветные легкосплавные диски.

Bentley Bentayga Mulliner Skyline Collection. Источник: Bentley

Черная кожа внутренней отделки украшена контрастной серебристой строчкой. Источник: Bentley

В черном цвете выполнен и интерьер моделей. Черная кожа внутренней отделки украшена контрастной серебристой строчкой. Приборная панель украшена черными глянцевыми панелями, покрытыми с рояльным лаком. На торпеде и сидениях изображены хорошо узнаваемые силуэты Манхэттена.

На торпеде и сидениях изображены хорошо узнаваемые силуэты Манхэттена. Источник: Bentley

Третья коллекция – Mulliner Miami – "вдохновлена арт-сценой Майами, красочными станциями спасателей и ар-деко". Она состоит из шести автомобилей, включая Bentayga, Continental GT и Flying Spur. Для экстерьера предлагаются три цвета: оранжевый, синий или "зеленый лайм" с контрастными черными молдингами и карбоновыми аэродинамическими элементами.

Bentley Flying Spur Mulliner Miami Edition. Источник: Bentley

Особая отделка интерьера подобрана в тон цвета кузова. Например, представленный на фото седан Flying Spur Miami Edition получил элегантные кожаные светлые сиденья с контрастной синей строчкой и вышивкой. Руль, приборную панель и карты дверей украшают синие вставки Klein Blue, а пороги дверей получили накладки "One of Six", подчеркивающие эксклюзивность каждого экземпляра.